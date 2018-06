Luis Jara contó episodio de "violencia innecesaria" que sufrió junto a su hijo

El cantante aseguró que a su hijo se le llenaron los ojos de lágrimas.

Luis Jara es uno de los rostros de televisión que más reacciones debe generar en las redes sociales, ya que hay personas que lo estiman e idolatran, mientras que otras no lo pueden ver.

En dicho contexto, el animador del Mucho Gusto contó un cruda historia que ocurrió mientras estaba comiendo en un restaurante junto a su hijo de 10 años y su esposa.

La familia de Jara estaba sentada en una mesa, cuando una mujer se acercó al pequeño y le dijo: “Yo sé que a tu papá lo odian, yo soy la única hueona que lo ve”.

El cantante aseguró que quedaron en blanco y que luego pensó “qué hago con esta situación, o la mando a la cresta o hago un control de impulso”.

Luego Jara contó que a su hijo “se le llenaron los ojos de lágrimas”, situación que lo dejó preocupado.

“Ella me quería decir -probablemente- que veía el Mucho Gusto, pero no podía dejar de decir que a 4, 5, 10 o 20 mil personas no les caigo bien (…) Sentí una agresión innecesaria”, agregando que ella pudo haber estado “incitando a la violencia”.