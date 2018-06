Roxana Muñoz aumenta la polémica con Kike Acuña: "Él quiere quedar bien, todo lo que dice es mentira"

Un nuevo capítulo se sumó este jueves a la polémica entre Roxana Muñoz y Kike Acuña por la pensión de su pequeña hija Taira.

Esta semana, el futbolista se defendió entre lágrimas en las pantallas de Intrusos, donde aseguró que no tenía dinero para mantener el estilo de vida de su ex pareja.

Tras esto, Muñoz usó su derecho a réplica y en el mismo programa aseguró que “hay algunas cosas que tienen relación a lo que realmente pasó, pero siempre lo termina con mentiras. Todo es mentira, todo lo que dice es mentira”.

Además, agrego que “él quiere quedar bien. Imagínate una persona que tiene una hija que no le importa, que no la ayuda, llora y dice que ha trabajado tanto para la hija, pero a mí no me ha dado un peso”.

La ex chica reality también cuestionó el valor de sus palabras ya que “se contradice con respecto a que está cesante, después dice que gana 30 lucas”, y reiteró que “él no me mandó ni $5.000” de la plata que gana.

Según Roxana, Acuña no pagó durante tres años, por lo que ahora deberá entregar “calladito” el monto que determine la justicia. “Para eso es la demanda, no para dice ‘ay pobrecito’. Ya lo de pobrecito lo creí y no me ven más la cara. Porque yo sí que me sacrifico, él no se sacrifica, porque él no ha dado nada para su hija”, finalizó.