La decisión que tomó Daniela Castro en Nueva York

Daniela Castro invitó a Pascual Fernández a pasar unos días en Nueva York para celebrar en grande el cumpleaños del español.

Ambos han compartido en sus redes sociales sus aventuras de su viaje: han ido de compras, comido en lugares especiales y recorrido los lugares más icónicos de esa ciudad.

La ex panelista de Mucho Gusto, decidió inmortalizar este momento y se hizo un tatuaje. Subió una foto a su Instagram con el siguiente mensaje:

Se pensó y se hizo. New tatto!! Más aventuras con mi @pascualprincipe 🖤 Qué y cuántos creen que me he tatuado?