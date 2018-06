La opinión de Felipe Vidal sobre Punta Peuco que sorprendió en La Divina Comida

Como todos los sábados el programa tuvo un capítulo marcado por importantes confesiones, risas y exquisitas comidas.

Los inviados de esta oportunidad fueron el actor Juan Pablo Sáez , el conductor de “La Noche es Nuestra” Felipe Vidal , la actriz Carmen Gloria Bresky y la periodista Karina Álvarez.

Uno de los momentos que no pasó desapercibido en “La Divina Comida”, fue cuando Felipe Vidal declaró que no estaba de acuerdo con cerrar el Penal Punta Peuco: “A mi me parece bien que exista una cárcel para violadores de derechos humanos”, inmediatamente una sorprendida Karina Álverez le preguntó, ¿te parece bien que exista una cárcel diferente a las normales? a lo que el periodista respondió, “efectivamente son distintas, el Penal Cordillera por ejemplo no era una cárcel, porque nunca fue pensado como una cárcel, Punta Peuco lo construyeron como una cárcel porque se iba a ir el brigadier Espinoza y el Mamo Contreras”