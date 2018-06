Las mejores fotos del guapo galán que conquistó Julia Fernándes

Hace pocos días Julia Fernándes le declaró su amor a José Ramón Astorga con una tierna publicación en Instagram: “hoy es nuestro dia Día dos Namorados … gracias por la paciencia que tienes… por cada lagrima secada… por devolverme la sonrisa, la felicidad… mi sol, mi luz… tu corazón lleno de bondad me conquista cada día más… poder retomar mis raizes amazónicas con un cajonino es una aventura … volver a la vida sana 🙏 aprender contigo… saber la alegría que está al final de cada leitura… educación ☘️… hoy es un día especial para mi… mis tradiciones me enseñaron que hoy es el día del amor… mi familia me enseñó esto… hoy es el día que la casa se llenaba de flores y sonrisas… un día que ya no comemorava hacia años… gracias por acordarse y comemorar comigo… respecto a las tradiciones 🙏 más una cosa linda de ti ❤️ feliz día dos namorados 🇧🇷 #chascon @joseramonastorga”. Publicó la modelo.

Poco se sabe del primo de Pangal Andrade: que vive en el Cajón del Maipo, le gustan los deportes extremos, la naturaleza y la fotografía.

Te mostramos una selección de fotos de este galán que tiene muy feliz a la ex de Ignacio Lastra.