La baja pensión que recibe Raquel Argandoña al jubilarse a sus 60 años

La panelista quería que le dieran todo el dinero de una.

Este lunes en “Bienvenidos” Raquel Argandoña volvió a entregar su testimonio sobre la actualidad nacional, esta vez el tema fue la jubilación.

La panelista del matinal aseguró que ella ya había jubilado a sus 60 años y que apenas recibe 70 mil pesos todos los meses.

Raquel encuentra que es poco, pero explicó que tuvo “lagunas” debido a que no cotizó siempre. “Bueno, hay gente que vive con eso (…) En total eran como 15 millones. Yo dije, en una de esas hago un pacto y me los dan altiro, aunque pierda. Me dijeron que no”.

Sin embargo, la “Quintrala” sigue trabajando en la televisión y además tiene “otros bienes por otros lados” que le sirven para cubrir sus diferentes gastos.