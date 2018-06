Nelson Mauri reveló que existieron relaciones gay en las primeras temporadas de Rojo

Desde hace algunas semanas han comenzado a surgir los primeros romances en Rojo, el programa de talentos de TVN.

El cantante Toarii Valantin y la bailarina Javiera Aranda fueron los primeros en estar en medio de los rumores, debido a que se han visto muy cercanos en las redes sociales. Y si bien han asegurado que son solo amigos, sus seguidores creen que hay algo más.

Sin embargo, no son los únicos que han encontrado pareja dentro del espacio, ya que el bailarín Hernán Arcil y el cantante Andrei Hadler se transformaron en el primer romance gay del programa.

Hace algunos días que Andrei se atrevió a confesar que le gustaba su compañero a Daniela Nicolás en el backstage, y desde ese momento ambos se han abierto a mostrar su relación a través de las redes sociales.

Por esto, Intrusos habló con Nelson Pacheco, mejor conocido como Nelson Mauri, uno de los recordador bailarines de las primeras temporadas.

“Lo encuentro entretenido. Habla del cambio social en el país, y las relaciones gay pasan a ser más naturales”, comenzó , agregando que “a mí me parece bien porque no hay nada que ocultas. Amor es amor, y al programa le sirve igual”.

Tras esto, en el programa le preguntaron si en las generaciones anteriores de Rojo sólo se formaron parejas heterosexuales o si desde producción se decidió esconder las que fueran del mismo sexo.

“Siendo honesto, no era opción hacerlo parte del programa. Yo nunca tuve pareja en el espacio, pero se sentía que no era parte de la pauta. Era un tema que no se tocaba directamente, siendo que habían parejas gay en el programa. Lo que pasa es que el tema se especulaba, pero nunca se habló de eso”, aseguró.