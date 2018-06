Aylén Milla enfrentó los rumores de romance tras su regreso a Chile

A principio de año, Aylén Milla decidió dejar atrás sus problemas y se fue a un “retiro espiritual” en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien se alargó más de lo que había planeado originalmente, la argentina regresó este martes a Chile, y conversó con Intrusos sobre este viaje, confirmando un rumor que rondaba desde hace meses.

La modelo, que saltó a la fama en nuestro país gracias a su participación en los realities de Mega, aseguró que su estadía fue más larga de lo esperado porque encontró un nuevo amor.

“El primer día que llego, conozco a alguien que… me volví loca, no me pude controlar y de ahí lo estiré lo más que pude”, confesó.

Milla además aseguró que en este momento su relación en complicada, comparándola con las populares teleseries turcas: “Es una situación muy difícil (…) Esas historias así, similares”.

La trasandina también comentó que piensa regresar a la ciudad árabe, y reveló que ha retomado el contacto con su ex pareja Marco Ferri.