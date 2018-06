Daniela Aránguiz delató a ex compañera de Mekano que no quiso participar de su sesión de fotos

Esta semana, cuatro recordadas ex integrantes de Mekano llegaron hasta La Mañana de CHV para comentar sus nuevos proyectos laborales.

A 11 años del final del programa juvenil, Daniela Aránguiz, Rosemarie Dietz, Ruth Gamarra y Amanda Cibely se reunieron para realizar una sesión de fotos.

“Yo quise hacer un grupo de Whatsapp, y dije saquémonos fotos, para nosotras, para el recuerdo”, reveló Aránguiz sobre este reencuentro, que se dio gracias al regreso a Chile de Cibely para la inauguración de su centro de estética.

Sin embargo, no todas sus ex compañeras de programa estuvieron de acuerdo con la idea. “No a todas (les gustó), porque hay otras que están involucradas en la política, con maridos políticos, que dijeron que no, que era medio ‘chulo"”.

Si bien no quiso dar nombres, pareciera que se refiere a Cathy Barriga, quien se desempeña como alcaldesa de Maipú desde diciembre de 2016, y que está casada con el diputado Joaquín Lavín León.