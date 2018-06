Daniela Colett defendió su vestido de novia de las duras críticas de Macarena Tondreau

Si bien se casaron por el civil en diciembre de 2017, este fin de semana Daniela Colett y Eduardo Vargas celebraron su matrimonio religioso en una íntima ceremonia con amigos y familia.

La brasileña se robó las miradas con su lujoso vestido de novia, de la casa de moda Berta Bridal.

La ceremonia fue tema obligado en varios programas de televisión, uno de ellos el matinal Muy Buenos Días a Todos, donde la panelista Macarena Tondreau criticó firmemente el look de la novia.

“Como que lo encuentro un vestido de carrete, un vestido de fiesta, elegante, pero no como un vestido para ir a casarte. Y no porque esté despechugada, porque yo también me despechugué en mi matrimonio, pero le hubiera puesto algo más acá (en el escote). No, no me convence el vestido”.

Una publicación compartida por Daniela Colett (@danibcolett) el 18 de Jun de 2018 a las 6:44 PDT

Los comentarios de la periodista llegaron hasta la pareja, quienes usaron sus redes sociales para responderle.

Eduardo Vargas escribió que “hay muchas personas con personalidad para criticar a los demás”, mientras que su esposa publicó una serie de descargos en sus Instagram Stories.

“La próxima navidad nostras la vamos a decorar. Yo traigo el adorno y tú traes el árbol”, escribió junto a una comparación entre los vestidos de novia de ambas.

Además, aseguró que todas las novias son distintas, y criticó el porqué insisten en hacer comparaciones.