¡Escándalo en la TV! Ex chicos reality confirman arreglos en Doble Tentación

Aseguran que buen competidor no tenía nada garantizado.

Doble Tentación fue el último reality show que se transmitió en las pantallas de Mega y que además tuvo gran éxito en la sintonía.

Una de las parejas que participó del programa fue la de Cristábal Álvarez y Ángela Duarte, quienes revelaron que habían arreglos que perjudicaban a algunos participantes.

Todo comenzó cuando Álvarez fue consultado en su cuenta de Instagram si todo estaba “armado”, a lo que respondió que “es un secreto (algunas cosas sí y otras no)”.

Pero Ángela fue más allá y le pidió a su novio que contará las cosas cómo son. “Las parejas que iniciaron el programa, ellos eran 100% reales… En Michael y Ámbar que se conocieron y enamoraron. Tristemente el programa no los quiso extender estando juntos, no les servía como pareja y se fueron eliminados siendo que eran uno de los mejores competidores.. Ahí fue donde me di cuenta que ser buen competidor no lo era todo”.