Faloon Larraguibel dejó la grande en redes sociales tras polémico mensaje anti inmigrantes

Este lunes, el asesinato de una mujer en el centro de Santiago por dos ciudadanos ecuatorianos que querían robarle sus pertenencias impactó a todo Chile.

A raíz de este hecho, Faloon Larraguibel decidió usar su cuenta de Twitter para dar a conocer su opinión, lo que terminó generando polémica por su mensaje anti inmigración.

“¡Dios mío que terrible! Ciudadanos ecuatorianos mataron a una mujer para asaltarla. ¡Basta de dejar entrar inmigrantes a Chile! Sé que no son todos iguales, pero no es posible que suceda esto”, escribió la ex chica Yingo.

Dios mío que terrible! Ciudadanos ecuatorianos mataron a una mujer para asaltarla! Basta de dejar entrar inmigrantes a Chile! Se que no todos son iguales, pero no es posible que suceda esto! — FALOON LARRAGUIBEL (@_FALOON_) 19 de junio de 2018

El comentario de la comunicadora no fue bien recibido por sus seguidores, quienes la criticaron tanto porque ella fue inmigrante cuando vivió en España, como por el hecho de que también existen delincuentes chilenos.

Terrible leer gente tan limitada.

Tu viviste en España, como inmigrante, trabajaste? Aportas te en algo?? Como alguien que vivió afuera, que le abrieron las puertas puede escribir semejante burrada??

Esa gente que no quieres dejar entrar, viene a trabajar, tu que sabes hacer? — arturovicent (@arturovicent) 19 de junio de 2018

Y qué harías con los delincuentes chilenos? Me encantaría saber tu solución 😳 — Vero Lacaux (@Verolacaux) 19 de junio de 2018

Y el resto de femisidios ocurridos en menos de 10 días, fue solo por extranjeros?…informate — Sylvia Fernández (@Sylvichen) 19 de junio de 2018

No todos los ecuatorianos son malos nosotros somos peores😡 — jose alejandro alvarado b (@jachileno03) 19 de junio de 2018

Supongo que Jean Paul tenía un título profesional cuando llegó a jugar a España y se convirtió en inmigrante.

Ahora bien apoyo tu comentario, solo que esta mal dirigido, ya debería ser más minucioso el ingreso al país — Diego Pavez (@DiegoPavez_UC) 19 de junio de 2018

Que tiene que ver su nacionalidad? — Ivan Rivas (@IvanRivasRo) 19 de junio de 2018

Debido a las críticas, la modelo salió a aclarar sus dichos, asegurando que “en ninguna parte hago alusión a los delincuentes de Chile, que eso no significa que esté a favor de ellos. ¡Reprochable cualquier tipo de violencia!”.