La desgarradora imagen con la que Rigeo criticó al sistema de salud pública en Chile

Rigeo se mantiene en contacto con sus fanáticos a través de las redes sociales, especialmente Instagram, donde cuenta con más de 84.700 seguidores.

El productor musical suele compartir imágenes de sus presentaciones y de su vida en familia, pero últimamente ha sorprendido con comentarios sociales.

Esta vez, el ex Mekano quiso hablar de las falencias de la salud pública, con una fuerte imagen en la que aparece un pequeño acostado en una silla plástica y conectado a una bolsa de suero.

“Esta es la cruda realidad de la gente que no tiene como pagar una clínica que son carísimas. Que enfermarte prácticamente te deja en la calle. ¿Cómo quieren que la clase trabajadora ande de buena, sin estrés, que no salgan a protestar por lo de ellos, que no quieran una buena salud o una educación gratuita si esto es lo que espera a los que no tienen?”, comenzó escribiendo.

Además, el hermano de Daniela Aráguiz recordó cómo fue su infancia, asegurando que “yo vengo de una madre con cuatro hijos y sin padre, que todo nos costó mucho, que siempre había que esperar a fin de mes, sin lujos pero sin miseria, y esta imagen es eso, seres miserables dejando a esta guagua en una silla conectada a un suero esperando su atención”.

Sus seguidores se sumaron a sus palabras, empatizando con quienes sufren por el precario sistema de salud pública y sintiéndose afectados por la imagen.

Sin embargo, hay que señalar que la foto que publicó Rigeo no fue sacada en nuestro país, sino que correspondería a un centro de salud en Brasil.