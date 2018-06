Millaray Viera echó al agua a Viñuela por todas sus cirugías estéticas

El animador se habría hecho varias correcciones en su cuerpo.

Millaray Viera se incorporó al Mucho Gusto hace un par de semanas y poco a poco ha ido tomando más confianza en el panel.

Eso quedó demostrado cuando echó al agua a José Miguel Viñuela por las supuestas cirugías estéticas que se habría hecho.

La cantante aseguró que había escuchado los rumores en una en un centro estético y le dio la oportunidad a su compañero para que aclarara todo.

“Dijeron que te sacaste del neumático, pero que te lo habías puesto en la depresión que existe en el glúteo”, manifestó Millaray ante un sorprendido Viñuela.

Al ex Mekano no le quedó otra que decir la verdad. “Lo que pasa es que lamentablemente en mi vida nunca he tenido potito (…) tengo que ser honesto”.

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que la pareja de Marcelo Díaz agregó que también se había arreglado los tensores y el tabique de la nariz.

Finalmente Viñuela admitió que sí se inyectó botox, pero negó la cirugía en su nasal, ya que según él siempre ha tenido nariz de chancho.