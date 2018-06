Paty Maldonado no aguantó el sueño y se quedó dormida en plena entrevista

La panelista se excusó diciendo que se levanta muy temprano.

Claudio Arrendo estuvo de invitado al Mucho Gusto y asistió junto a hija Carolina y su madre Gabriela Medina para hablar sobre la pasión por la actuación en la familia.

El actor se catalogó de “mamón” y estaba dando los argumentos de por qué lo era, cuando Ivette Vergara toma la palabra para hablar sobre lo mismo, pero la cosa se desvirtuó cuando descubrieron que Patricia Maldonado se había quedado dormida en plena entrevista.

“¿Si o no Paty?”, le preguntó Ivette, a lo que una desorientada Maldonado respondió “si, por qué me haces esa pregunta”.

Paty reaccionó sorprendida y sus compañeros no pudieron aguantar las risas. “Te voy a decir la verdad, primero es la hora, me levanto a las 5 de la mañana. Segundo los focos que están allá arriba me dan directo y por eso empiezo a sentir como que me empiezo a desvanecer”, argumentó la panelista.

