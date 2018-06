Antonella Ríos atacó sin piedad a seguidora que habló sobre sus hijos

Desde que se dio a conocer su relación con un joven de 22 años, Antonella Ríos se ha vuelto el blanco de críticas de algunas personas en las redes sociales.

Por eso, no es sorpresa que su más reciente foto con su pareja en Instagram haya recibido comentarios de este tipo, los que muchas veces ignora.

Sin embargo, cuando una usuaria se metió con sus hijos y su maternidad, la actriz no se quedó callada y salió a responder.

Una publicación compartida por Antonella Rios (@antonellarios) el 18 de Jun de 2018 a las 6:47 PDT

En la imagen, la locutora radial aparece en el gimnasio con su pareja, lo que no fue lo suficientemente bueno para una mujer que decidió escribirle que “con tus niñitos fotitos… Amor de madre Anto! Los minos pasan y los hijos quedan”

“¿Y por Instagram quieres que yo demuestre que soy buena mamá? No, yo ya di examen y me fue la raja. A los niños no se les expone a las víboras”, respondió Ríos.

Varias de las seguidoras de Antonella la defendieron, por lo que la usuaria, identificada como Tamara, debió explicar sus dichos, sin arreglar mucho el panorama: “No dije que demuestres ser buena madre, porque lo eres. Yo no porque te digan algo así taches a todas de víboras. Los hijos son el orgullo de una madre y me imagino que nadie te tira mala onda cuando sales con tus niñitos”.

Finalmente, la actriz se aburrió y aparte de asegurar que no los expone a la red social “porque no quiero”, agregó que “hay tanta zorra amargada que prefiero cuidarlos”.