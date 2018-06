Estos son los nuevos títulos que llegan a Netflix el mes de julio

Como todos los meses, Netflix actualizará este mes de julio su catálogo, donde destaca el estreno de la sexta temporada de Orange Is The New Black y la segunda parte del documental de fútbol First Team: Juventus.

Series

ORANGE IS THE NEW BLACK – N

TEMPORADA 6

Disponible 27/07/2018

ANNE WITH AN E – N

TEMPORADA 2

Disponible 06/07/2018

COMEDIANS IN CAR GETTING COFFEE: RECIÉN HECHO – 2018 – N

Disponible 06/07/2018

CHICAS BUENAS – N

Disponible 03/07/2018

ROMA: IMPERIO DE SANGRE – N

Disponible 27/07/2018

BIENVENIDOS A LA FAMILIA – N

Disponible 27/07/2018

¡SAMANTHA! – N

Disponible 06/07/2018

SUGAR RUSH – N

Disponible 13/07/2018

LA TRÊVE – N

Disponible 20/07/2018

JUEGOS SAGRADOS – N

Disponible 06/07/2018

ARCHER

TEMPORADA 9

Disponible 13/07/2018

BATES MOTEL

TEMPORADA 5

Disponible 30/07/2018

Películas

DE CAZA CON PAPÁ – N

Disponible 06/07/2018

BAJO LA PIEL DE LOBO – N

Disponible 06/07/2018

EL FINAL DE TODO – N

Disponible 13/07/2018

EL AVISO – N

Disponible 24/07/2018

EXTINCIÓN – N

Disponible 27/07/2018

BUENOS VECINOS 2

Disponible 14/07/2018

PIXELES

Disponible 28/07/2018

REPORTERAS EN GUERRA

Disponible 10/07/2018

LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPÍTULO 3

Disponible 02/07/2018

WARCRAFT: EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Disponible 14/07/2018

ATRAPADO EN LOS NOVENTA

Disponible 07/07/2018

THE END OF THE TOUR

Disponible 31/07/2018

Documentales & especiales

INSIDE THE WORLD’S TOUGHEST PRISIONS – N

TEMPORADA 2

Disponible 06/07/2018

SALUD A LA VENTA – N

Disponible 27/07/2018

FIRST TEAM: JUVENTUS – N

PARTE B

Disponible 06/07/2018

CAPOS DE LA DROGA – N

TEMPORADA 2

Disponible 10/07/2018

Kids

LAS ÉPICAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS – N

Disponible 13/07/2018

CUPCAKE Y DINO: SERVICIOS GENERALES – N

Disponible 27/07/2018

HOME: LAS AVENTURAS DE TIP Y OH – N

TEMPORADA 4

Disponible 20/07/2018

LUNA PETUNIA: DE VUELTA EN AMAZIA – N

TEMPORADA 2

Disponible 20/07/2018

LA PEOR BRUJA – N

TEMPORADA 2

Disponible 27/07/2018

PATO, PATO, GANSO – N

Disponible 20/07/2018