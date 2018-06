Grave acusación contra marido de Katherine Orellana se viralizó en las redes sociales

A principio de mes, Katherine Orellana y su marido Jorge Cáceres volvieron a tomarse los titulares en los medios de comunicación por una fuerte pelea en la que ambos fueron detenidos por violencia intrafamiliar.

Tras esto, ambos hicieron sus descargos en distintos programas de televisión, donde lanzaron acusaciones cruzadas con versiones completamente diferentes de los hechos.

Sin embargo, las cosas no parecen mejorar para Cáceres, ya que se comenzó a viralizar una grave acusación en las redes sociales.

A través de Facebook, una mujer realizó una funa en su contra, luego que el fin de semana pasado supuestamente habría drogado a una mujer para luego golpearla.

“Funen a este ctm que el día sábado drogó a una amiga, robó y golpeó. El del Manzanal para que tengan cuidado. La PDI y policía lo andan buscando. Si saben de él den aviso”, se leía en la publicación que ya no se encuentra disponible.

Por esto, el programa Intrusos se contactó con esta supuesta víctima, quien aseguró que había salido con unos amigos a tomar algo al Cerro San Juan. Cáceres habría sido parte de ese grupo, y la víctima le habría pedido que la acompañara a su casa cuando todos se habían ido.

Rato después, la víctima se habría percatado de que puso algo en su bebida.

“Cuando nos dirigimos abajo, pierdo el conocimiento a pocos instantes, unos 10 minutos. No reaccioné como hasta el sábado en la tarde. Vine a despertar en un lugar donde me tenía abandonada, le llaman la San Ramón, y me despierto llena de vidrios. Recordé que lo habían baleado, pero yo estaba totalmente drogada. Él se acercaba y me decía que si yo hablaba iba a matarme. Necesitaba que yo sacara plata de alguna cuenta. Lo que él quería era comprar drogas”, relató.

Por su parte, Katherine Orellana salió en defensa de su ahora ex pareja en el mismo programa, asegurando que “honestamente no creo que Jorge haya hecho eso. Si lo hizo, es una persona enferma y creo que cuando las personas están enfermas no están en sus cabales, entonces sería muy lamentable”.