Juan Pablo Queraltó reveló el brutal maltrato que vivió en el jardín infantil

Hace algunos días salió a la luz el caso de una parvularia que maltrató a una niña en un jardín infantil del Hospital de Puerto Montt, tema que fue conversado en La Mañana de CHV.

A raíz de esto, Juan Pablo Queraltó reveló un brutal caso de maltrato que vivió cuando él estaba en el jardín a los cuatro años, y que lo marcó de por vida.

El periodista señaló que ese día habían porotos en el almuerzo, pero a él no le gustaban, por lo que vomitó el alimento.

“Yo los vomité… y al vomitarlos, me hicieron comerlos igual (…) Eso para mí fue súper heavy, porque la parvularia que estaba a cargo me hizo comer eso. Yo todavía tengo recuerdos de eso, y hasta el día de hoy no puedo ver los porotos”, reveló.

Queraltó continuó su relato, asegurando que “me quedé callado mucho tiempo, y después lo conversé con mi mamá, como tres o cuatro meses después”.

“Mi mamá me recuerda que yo todos los días le preguntaba ‘mamá, ¿qué hay de almuerzo en el jardín? Porque yo no quiero comer porotos’. Ella me decía ‘¿pero por qué, si son tan ricos?’. Y yo le decía, ‘no quiero, no quiero, no quiero’. Yo le decía eso, hasta que volvió a ocurrir la situación”, agregó, para sorpresa de todos en el panel.

El panelista indicó que su mamá “no podría creerlo” cuando le contó, y aseguró que “es una agresión que te afecta y te marca (…) Tengo 33 años y yo no puedo ver los porotos, porque inmediatamente me hace recordar ese momento”.

“Yo recuerdo dos veces que me ocurrió, pero quizás cuántas veces les ocurrió a otros niños”, finalizó.