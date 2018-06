Pamela Díaz aumenta el conflicto con Carola de Moras con polémicas declaraciones

Asegura que siempre dice lo que siente y que no lamenta por lo ocurrido.

La comparación que hizo Pamela Díaz entre Tonka Tomicic y Carolina de Moras sigue causando polémica, ya que en el “Muy Buenos Días” se conversó sobre el tema.

La “Fiera” fue entrevistada por el matinal de TVN y destacó que “cuando a mi algo me molesta, no tengo problema en decirlo. Sé cuál es mi costo, cuando tengo que hablar algo que sé que puede producir algo. Yo, en general, me hago cargo de eso, que puede ser que me echen o cuando tengo que apoyar a un compañero, también me pueden echa”.

“Jamás voy a pedirle disculpas a alguien si no lo siento. Para mucha gente no corresponde lo que yo dije. Y hay una consecuencia, que salí de un matinal”.

Por otro lado, Carolina de Moras aseguró que no cree que su ex compañera le pida perdón, además contó que ella no habló con nadie para que la sacaran del matinal. “Acá yo no decido nada. Soy nadie más que una empleada de este canal. Y creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toman el ejecutivo”.