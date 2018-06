Rafa Araneda contó traumatizante historia de cuando zafó de una emboscada

Estaba tan atemorizado que no pudo hacer la denuncia.

Este miércoles Rafael Araneda recordó la vez que sufrió un violento robo en su casa, pero sorprendió a todo el panel de “La Mañana de Chilevisión”, con una nueva historia donde escapó de una emboscada.

El hecho ocurrió en enero de este año, cuando el animador estaba volviendo a Santiago luego de pasar unos días en la playa. “Paso a dejar a un amigo en Providencia y noto que un auto me está siguiendo. Entro a Costanera Norte, el auto pegado, acelero, el auto pegado, me paso un semáforo en rojo, el auto me sigue, un segundo semáforo y digo ‘me está siguiendo’… Después me di cuenta que eran como cinco gallos”.

“No sigo hacia la casa y me voy hacia una comisaría que conozco y cuando estoy por llegar tratan de adelantarme y yo me doy cuenta, aceleró y me pongo al medio, y cuando se dan cuenta que estoy llegando a la comisaría arrancan (…) entre el nervio me acordé de muchas situaciones, ‘no le puedo dar la posibilidad de que me pasen”, manifestó.

Araneda llegó a la comisaría y se cuestionó por qué había vuelto a ser víctima de un intento de robo, además aseguró que le tiritaban las piernas.

Debido al gran susto que sentía no pudo hacer la denuncia en la comisaría, ya que no se sentía con el valor y la fuerza necesaria.

Una vez que logró escapar de los sujetos, el animador contó sintió el “post miedo” y que le costó calmar sus pies, hasta que volvió a tomar el camino hacia su hogar.

“Llegué a mi casa, súper perseguido y ahí llegué solo a la casa y ahí me senté un rato con los perros y a dormir, y listo no más y al otro día llegué acá y les conté”.

Por último volvió a recordar el robo en su casa y que gracias a eso tuvo una reacción más calmada, ya que quizás hubiese perseguido a los antisociales.