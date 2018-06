¡Se le salió! Luis Jara reveló los planes de Viñuela para revivir Mekano

Este jueves, José Miguel Viñuela llegó al matinal Mucho Gusto con cara de trasnochado, debido a que la noche del miércoles vivió un reencuentro con varios de los ex integrantes de Mekano.

El animador reveló que invitó a 40 participantes del programa, pero al final llegaron 17 personas a celebrar, entre los que se encontraban Fabricio, Rosemarie Dietz, Rigeo, Ruth Gamarra, Maluco, Flaviana y Alejandro Arriagada.

“La Rosemarie está igual, igual. Un poco más rubia. La Daniela Aránguiz, Fernanda Brass, están iguales. Alejandro lo más divertido del mundo”, comenzó relatando.

“Me fui a acostar a las 3 de la mañana, escuchando El Galeón Español, pero con los chistes de Sergio, Rigeo, Alejandro arriba de la pelota. Estuve a punto de tirarme a la piscina”, contó, asegurando que “durante tantos años trabajamos juntos y nunca hice un asado”.

Mientras conversaba con sus compañeros en el matinal, confesó que su pareja no miró con buenos ojos la presencia de las bellas ex participantes.

En ese momento, a Luis Jara se le salió un detalle que no se sabía: “Eso es cero empatía con el proyecto”. Imnediatamente, Viñuela lo ‘retó’: “No cuestes todavía papito, tenemos que cerrarlo”.

Sin embargo, el animador terminó por reconocer que “estamos armando algo, una idea no para que sea televisado. Me gustaría armar algo para regiones, para que la gente que no nos vio, pueda hacerlo”.