Camila Recabarren reveló la experiencia paranormal que vivió en el encierro de Volverías Con Tu Ex?

La mañana de este viernes, Hola Chile, el matinal de La Red, tuvo como invitada a la médium Natalia Geell para conversar sobre las experiencias paranormales.

Durante la conversación, Camila Recabarren reveló un episodio de este tipo que vivió en el encierro del reality Volverías Con Tu Ex?.

La ex Miss Chile contó que hubo momentos en los que lo pasó mal dentro del reality, debido a su distanciamiento con su hija Isabella, hasta que una noche recibió una inesperada visita que la ayudo a tranquilizarse.

“Yo estaba durmiendo, y nunca me voy a olvidar de esto porque fue clarito. Mi mamá tenía una pareja de muchos años y él falleció, el Hugo, que era como un amigo”, comenzó explicando.

“Él estaba sentado en un sillón, todo de blanco, limpiecito y con mi hija en brazos, y me dijo ‘tú tranquila, respira, tranquilízate porque yo estoy cuidando a la Isabella y la voy a cuidar siempre’. Me habló clarito, fue textual lo que me dijo”, agregó.

Recabarren aseguró que apenas salió del encierro le comentó la situación a su madre, quien no ha experimentado algo de este tipo con su pareja.

“Nunca me voy a olvidar de este sueño porque es muy distinto a los otros, es el único que yo recuerdo y fue muy clarito (…) es como estar viendo la tele, te conversa, me apareció todo blanco y él con mi hija en brazos haciéndola cariño, fue como en HD”, concluyó.