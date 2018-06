Coni Piccoli contó la verdad tras su rivalidad con Daniela Nicolás

Hace algunos días, Coni Piccoli regresó de sus vacaciones por Europa, por lo que retomó sus labores en el backstage de Rojo.

Sin embargo, esto no fue muy bienvenido por algunos de los seguidores del programa, quienes se habían encariñado con la actriz Daniela Nicolás, quien la reemplazó durante estas semanas.

El problema es que ambas actrices tendrían una ‘rivalidad’ que se arrastra desde hace varios años. Según Intrusos, la supuesta enemistad habría comenzado por un hombre.

Hace algunos días, Daniela aseguró que a pesar de todo no existen una mala onda entre ambas, y que si se encuentran en algún lugar se saludan sin problemas.

Ahora, fue el turno de Piccoli de dar a conocer su versión, y lo hizo a través de la pantalla del programa de farándula de La Red.

“Ella quiso publicar algo y yo no voy a hablar de una situación que involucra a otras personas que no son de la televisión, que son personas que quiero. Simplemente decir que no la odio ni nada. Esto fue hace 5 años, una pelea de pendejas, y no tiene la relevancia que le han dado. Para mí no la tiene. ¿Por qué lo habrá hecho? No sé, la verdad, y tampoco me importa”, aseguró.

Además, aclaró que no han tenido la oportunidad de conversar, y agregó que “si ella quiso hablarlo, tal vez tenía un punto o alguna necesidad. Yo no. Por eso no he querido referirme al tema. Ella quiso ponerlo en la palestra. A mí no me interesa publicar mi vida íntima”.

Constanza también indicó que “no tengo relación con ella hace mucho tiempo. Eso quiere decir que no tenemos mala relación ni buena relación. Es solo que, después de eso, no existió nada. Eso es todo”.

“Pasa con mucha gente que uno va dejando en el camino y no quiere decir que uno les tenga mala o no. No es mi enemiga, y cuando hizo el reemplazo me dio lo mismo. Para mí, pega es pega y lo personal no tiene nada que ver”, finalizó.