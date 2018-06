"Guagüito" y Hugo Valencia se declaran la guerra con brutales comentarios

El panelista del matinal de TVN no aguantó los comentarios negativos.

Luego de que Macarena Tondreau hiciera fuertes críticas al vestido d novia que usó Daniela Colett, en Intrusos lanzaron la teoría de que la ex “Así Somos” tenía miedo de que Hugo Valencia le quitara protagonismo en el “Muy Buenos Días”.

Pero a Micheal Roldán no le gustó la idea y destrozó al ex Bienvenidos.”¿Quién se puede asustar en televisión por compartir set con Hugo Valencia? ¡Absolutamente nadie! Hugo Valencia es el que menos daño televisivo te puede hacer”.

Hugo Valencia no se quedó callado y en una entrevista con Glamorama aseguró que estaba extrañado por los comentarios de “Guagüito”, ya que se conocían desde hace tiempo.

Sin embargo, Valencia destacó que no es “monedita de oro” para caerle bien a todos. “Me gustaría que todo lo que se atreve a decir en la tele me lo diga a mi cara, en vez de escribirme mensajes diciéndome ‘amiguito’. Quizás por algo está enojado conmigo que yo no sé. Saquen ustedes sus conclusiones”.