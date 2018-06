Jennifer Warner quiere volver a la TV: "He rogado por una nueva oportunidad"

Si bien Jennifer Warner se encuentra alejada de la televisión desde su salida de Intrusos a finales de octubre de 2017, la ex animadora ha aparecido como invitada en otros programas.

Por eso, este viernes llegó a Mucho Gusto, donde habló de su nueva vida lejos de las cámaras y cómo la afectó su repentina salida del espacio de farándula.

“Yo no esperaba una mala negociación con La Red, yo pensaba que me iba a ir súper bien. Fue inesperado, fue un balde de agua fría, cosa que le pasa a toda la gente que no está mirando, y dije bueno, tengo dos opciones: o me pongo a llorar, porque en realidad yo quería continuar y no me resultó, o agarro mi pyme y me dedico a trabajar en el emprendimiento”, comenzó señalando.

Además, aseguró que “duele cuando uno está ilusionada con un equipo, siente que los números van avanzando, ha ganado premios, habían pasado cosas buenas en mi vida profesional, y duele porque es como que te invitan a retirarte cuando tú no quieres irte de la fiesta”.

Desde su salida de pantalla, Jennifer se ha dedicado a su consultora, con la cual realiza charlas motivacionales en diversas organizaciones y empresas.

Luis Jara entonces le preguntó a qué espacio le gustaría integrarse si tuviera la oportunidad de regresar a la televisión, a lo que Warner respondió que “yo he tocado la puerta donde quiero trabajar desde hace algunos meses”.

“He pedido una oportunidad laboral en ese lugar, con ganas de presentar una sección que tenga que ver con el crecimiento personal, con el empoderamiento. He tocado la puerta, he mandado correos, he rogado por una oportunidad, porque uno en la vida cuando quiere algo hay que buscarlo”, finalizó, revelando que el programa al que se refería era precisamente el matinal Mucho Gusto.