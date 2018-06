Mucho Gusto critica duramente a Tonka por avalar las torturas a ecuatorianos imputados

Los rostros del matinal armaron un fuerte debate en plena pantalla.

El jueves recién pasado, Tonka Tomicic hizo un duro comentario sobre los culpables del homicidio de Margarita Ancacoy, destacando que los golpes que recibieron mientras estaban en prisión preventiva estaban merecidos.

La opinión de la animadora de “Bienvenidos”, fue el tema principal en el “Mucho Gusto”, donde Rodrigo Herrera no tuvo miedo en mostrar una postura diferente.

“Separemos la cosas, hay dos situaciones condenables. El acto delictual de estos personajes que es imperdonable, ellos deben pagar, asesinaron a una mujer indefensa. Pero nace otro fenómeno, que es de la tortura dentro de la cárcel, el hecho que la sufran delincuentes, nosotros como personas de bien, como ciudadanos si queremos que esta sociedad funcione, no podemos estar de acuerdo”, aseguró el periodista.

Karla Constant entregó una opinión parecida, destacando que ese acto no se puede avalar porque se estaría cayendo en lo mismo. “Si algo le pasa a mi hijo, yo me pongo en esa situación. Yo haría justicia con mis propias manos, pero si llegara a pasar, no lo haría, porque no está en mí matar a otra persona”.

Finalmente, José Antonio Neme calmó los ánimos y apuntó que “al decir eso, obviamente avala la violencia la tortura. Ahí está lo relevante, porque cuando uno tiene un rol público tan importante como el de ellos, uno cae el juego de la opinión tribunera, para empatizar con la gente que te sigue”.