Todos contra Karol Lucero: su participación en la Marcha del Orgullo generó polémica campaña para sacarlo

Con el hashtag #YoNoMarchoConKarolDance, el mundo LGBTI+ se manifestó en contra de la participación del locutor radial en la Marcha del Orgullo que se desarrollará este sábado.

Este año, la manifestación organizada por el Movilh y la Fundación Iguales tendrá como novedad la participación de varias marcas como WOM, Uber y Largavista, quienes implementarán camiones para entretención.

Para las actividades de Largavista fue anunciada la participación de Karol Lucero, lo que no fue visto con buenos ojos en redes sociales, donde varios usuarios lo tildaron de machista y misógino, entre otras cosas.

Por eso, el panelista de Mucho Gusto salió a defenderse y respondió a una serie de personas que lo criticaron.

O más gente como tú… que lucha por la inclusión, tolerancia y no discriminacion. que contradictorio no?

Y tú buscas tolerancia, inclusión y no discriminacion?

Ya he ido a la marcha otros años; no entiendo cuál es el problema? Buscan tolerancia y respeto, pero a muchos se les olvida practicarlo.

Yo no soy rostro de la marcha… al igual que otros años participo nada más. Porque creo en el respeto y la tolerancia, sin importar nada más que la inclusión social REAL!

Como en los otros años que he ido… sin cámaras, solo por convicción y respeto a la diversidad. Es raro leer a intolerantes que piden tolerancia. Pero así es nuestra sociedad.

#YoNoMarchoConKarolDance Lamento lo q mi participación ha generado. Aclaro q no voy como animador; voy, como en otros años, para ser parte de esta instancia q promueve igualdad, tolerancia y la no discriminación. Siempre he apoyado causas que son relevantes y lo seguiré haciendo.

— Karol Jesús Lucero V (@Karol_LuceroV) 22 de junio de 2018