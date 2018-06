¡Exclusivo! Los primeros meses de Rodrigo Wainraihgt en política

Rodrigo Wainraihgt habló en exclusiva con Radio Agricultura para contar cómo han sido sus primeros meses como Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos.

¿Cómo han sido estos 3 meses como Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos?

Con harto trabajo, despliegue territorial y contacto con la gente, cumpliendo el mandato entregado por nuestro presidente Sebastián Piñera y el ministro Cristián Monckeberg.

Nuestra región es grande, tiene más de 30 comunas, y por lo tanto es importante el contacto con las autoridades, juntas de Vecinos y Comités de Vivienda en cada una de las comunas.

El sello que le hemos querido poner a nuestra Seremi es la de “puertas abiertas” y “Seremi en terreno”. La única forma de conocer la realidad y problemáticas que afectan a las familias, comités y junta de vecinos, es estando con ellos y escucharlos, para de esta forma realizar un trabajo mancomunado, ya que para alcanzar el éxito en esta gestión se necesita de un trabajo en equipo.

¿Eras concejal cuando te llamaron para cumplir esta función?, ¿cómo fue?,¿sabías algo?

Sí, era concejal de Renovación Nacional (RN). Fui electo el 23 de octubre del 2016, día que no se me va olvidar, ya que era mi cumpleaños. Se convirtió en una doble conmemoración, donde se selló mi primera incursión en la política. Tuve un muy buen resultado, fui la primera mayoría de Chile Vamos y la segunda en Puerto Montt, por detrás de un concejal que ya estaba en ejercicio.

En relación a la siguiente pregunta, sí, algo sabía, puesto que yo además de concejal, era el vicepresidente regional de RN, cargo que tuve que dejar una vez asumido como Seremi de Vivienda y Urbanismo. Una vez electo nuestro presidente Sebastián Piñera, fui presentado como una opción para ocupar este cargo por el presidente Regional de Renovación Nacional, el diputado Alejandro Santana. Días después me llamó nuestro intendente, Harry Jürgensen, dándome aviso y notificándome del cargo que iba ocupar.

¿Cuáles son tus principales desafíos en el cargo?

Los desafíos que tenemos en la Seremi de Vivienda y Urbanismo son trabajar en terreno, mantener una comunicación fluida con la gente y familias; avanzar en el desarrollo de viviendas sociales, tanto de manera cuantitativa como cualitativa; y especialmente en algo que nos ha encomendado personalmente nuestro Presidente y Ministro, que es en avanzar en la construcción de ciudades más humanas e integradas mediante un desarrollo integral, inclusivo y sostenible. Nuestro ministerio no sólo apunta a la construcción de viviendas sociales, también cumple el rol de urbanizar las ciudades; y en este punto es de gran importancia la creación de parques que se transformen en pulmones verdes, donde las familias puedan encontrarse y desarrollar diversas actividades, desde deportivas a culturales. Sobre esa base, estamos liderando proyectos desde la etapa de diseño en ciudades como Puerto Montt, Frutillar, Río Negro y Osorno, por nombrar sólo algunas.

Otros de los grandes desafíos de nuestro gobierno es avanzar en la erradicación de campamentos, para lo cual vamos actualizar el catastro del año 2011; y de esta forma trabajar los campamentos de nuestra región en 2 lineas: antigüedad del campamento y si éste se encuentra o no en una zona de riesgo.

Eres un político que está siempre en terreno, ¿cuáles son los problemas que más te comenta la gente?

Así es, en este sentido creo que me ayudó mucho la labor de concejal que desarrollé en Puerto Montt, puesto que este es el primer eslabón de la estructura política que te permite tener un contacto directo y permanente con las familias y la comunidad.

Una de las cosas que más me repite la gente es la necesidad de ser escuchados, de conocer su realidad “in situ”; además de reiterar la satisfacción con programas de vivienda social o el Quiero Mi Barrio, que les cambian la vida de manera positiva.

¿Cómo has visto la gestión de Sebastián Piñera?

Muy positiva, con un tremendo despliegue en terreno de todas las autoridades, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y seremis, a lo largo de todo Chile. Ha puesto un énfasis especial en nuestros niños, con reformas profundas como en el Sename, también con programas dirigidos especialmente a la clase media que ha estado abandonada estos últimos años y con un especial cuidado con nuestra tercera edad. Todo lo anterior, buscando acuerdos políticos transversales, no dejando a nadie afuera, ya que se tratan de materias relevantes para nuestro país, que son políticas de Estado más que de Gobierno, de ahí el lema #ChileLoHacemosTodos.

¿Has sido discriminado en política por en tu pasado pertenecer a la farándula?

Al contrario, a mí la televisión me sirvió en mis inicios en la política, puesto que es una forma de hacerte conocido, pero además de la “forma” se necesita un “fondo”, y yo soy abogado, estudié en el London School Institute de la ciudad de Londres, realicé un magíster en la Universidad Complutense de Madrid, además de otros cursos y diplomados en la misma universidad, y acabo de terminar, el año pasado, un diplomado en la Universidad de Chile. También me desempeñé como concejal y presidente de la comisión de infraestructura de la municipalidad de Puerto Montt, donde me tocó dirigir temas tan importante y relevantes para una ciudad, como su plan regulador, también fui vicepresidente regional de RN. Con esto quiero decir que también hay una preparación y trabajo político importante en mi vida, lo que ha sido reconocido por la gente.

¿Cómo está tu relación con Dominique Gallego?

Mi relación está muy bien, ella ha sido muy importante en esta nueva etapa, ya que mi actual trabajo conlleva salir de la casa muy temprano y llegar tarde; pasar algunos días fuera, alejado de la familia.

El año pasado firmamos el acuerdo de vida en común, así que estaremos próximamente de aniversario.

Eres un fiel hincha de Colo Colo. ¿Cuál es tu opinión que Gabriel Ruiz Tagle un hombre que fue ligado a la colusión del confort sea presidente del club?

Creo que siempre son positivos los cambios. Esta es una directiva que ya pasó por Colo Colo, con una experiencia satisfactoria. Creo que han tomado decisiones acertadas e importantes, como la contratación de Marcelo Espina en el cargo de gerente técnico, gran conocedor del fútbol sudamericano y un referente para nuestro equipo.

En cuanto al hecho de haber sido ligado a la colusión, es importante recalcar que a Gabriel Ruiz-Tagle no se le imputaron cargos por parte de la Fiscalía Nacional Económica, no fue parte de ningún juicio, y en Chile existe la presunción de inocencia.