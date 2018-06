Participante de La Divina Comida revela fea salida de CHV

Carola Jorquera, Ramón Farías, Ana María Gazmuri y Roberto Van Cauwelaert se pelearon el trono de mejor anfitrión en el nuevo capítulo de La Divina Comida.

Ana María Gazmuri , que actualmente es activista de la Fundación Daya que promueve el uso terapéutico y recreacional de la cannabis, contó detalladamente cómo fue su salida de Teatro de Chilevisión luego de diez años.

“Esa madrugada falleció mi mejor amiga Carla, y había ensayo. Avisé que no podía ir, porque obviamente estaba en una situación compleja. En ese minuto me llaman del canal y me dicen: ‘no vuelvas’”, reveló. “Así fue mi salida de Teatro en Chilevisión (…) Después de la muerte de mi amiga yo no volví más. Yo de ese compañero de trabajo nunca más supe”, comentó la actriz.

