Loreto Aravena causó polémica en las redes sociales por comer un "animal vivo"

Loreto Aravena suele mantenerse en contacto con sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 403.000 seguidores.

Este fin de semana, la actriz compartió un video de su almuerzo con su hija Ema, sin imaginarse el debate que generaría.

En las imágenes, Aravena le echa limón a un ostión, mostrando cómo el molusco se mueve gracias a la acidez del jugo, mientras su pequeña hija reacciona sorprendida.

Sin embargo, no todos sus seguidores estuvieron de acuerdo con este registro, ya que aseguraron que era tortura animal ya que el ostión aún estaría vivo.

Por esto, Loreto respondió a las críticas, indicando que “no soy vegana”, y que “el ostión es de un excelente valor nutricional”.

“Soy un ser humano que necesita de esta nutrición y mi hija que está en pleno crecimiento también. No soy de la idea de no comer nada vivo, como huevos, pescados y algunas carnes, me preocupo de comprar productos orgánicos y de preferencia que han tenido ‘bienestar animal"”, agregó.

Además, llamó a sus seguidores a “postear de ‘tortura’ donde realmente deben hacerlo: “En foros sobre los ecuatorianos torturados, sobre lo que ha hecho Trump con los inmigrantes o DDHH, porque cuando se comen la empanada queso/ostión no ‘sufren menos"”.

Posteriormente, publicó un segundo mensaje asegurando que “me he reído mucho” con el debate formado, y aseguró que “el ostión ya estaba muerto porque lo ‘filetean’ antes de ponerlo así en la concha”, e indicó que “lo que vieron en el video son solo actos reflejo de un molusco muerto pero muy fresco”.

Al final, llamó a quienes comentan a sumarse a la campaña de Fundación Lacaracola, “para ayudar a hacer mejor la vida de niños con cáncer del Calvo Mackenna”.