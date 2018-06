Soa Ledy causó polémica tras criticar a Pasapalabra por la actual dificultad de El Rosco

Este domingo se vivió un momento inédito en Pasapalabra, cuando ambos concursantes lograron completar correctamente El Rosco, dividiendo el millonario pozo a la mitad.

Así, Ítalo Tamburrino se llevó $36 millones, mientras que Sujey Jara ganó 37 millones de pesos ya que había ganado el capítulo anterior.

Si bien la mayoría de los fanáticos del programa de concursos se mostraron felices por el triunfo de ambos estudiantes, hubo una persona que criticó al espacio.

Se trata de Ledy Ossandón, mejor conocida como Soa Ledy, ex participante que apareció en 13 episodios del programa.

A través de su cuenta de Twitter, Ledy lanzó un duro descargo sobre El Rosco, asegurando que están más fáciles que los que ella debió completar.

“Quizás les desagrade mi opinión, pero el Rosco ha bajado su dificultad. Yo resolví palabras como ‘vanagloria, oxicorte, peyorativo, vanguardia, alquimia, etc’. Si las definiciones siguen tan fáciles es muy probable que el Rosco se vaya hoy o el martes”, escribió.

Las palabras de la profesora causaron polémica en la red social, por lo que debió salir a aclarar su opinión, indicando que no buscaba desmerecer la participación de los ganadores.

“No entiendo, muchos me preguntan cómo encuentro el nivel del Rosco, simplemente respondo y doy mi opinión. En ningún momento he desmerecido la capacidad de los participantes, todo lo contrario, he ‘hinchado’ toda la semana por Sujey”, aseguró.

Finalmente, se tomó el tiempo para felicitar a los ganadores del millonario pozo, destacando la “salomónica” decisión de entregarles la mitad del premio a cada uno.