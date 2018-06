El grave error de Felipe Vidal sobre Marilyn Monroe en Pasapalabra se volvió el blanco de las burlas

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Pasapalabra, donde dos nuevos concursantes compitieron por ganar los $12 millones con los que comenzó este Rosco luego del histórico empate del episodio anterior.

En esta ocasión, el capitán del equipo azul recibió ayuda de Catalina Vallejos y Felipe Vidal, mientras que en el naranjo participaron Joaquín Lavín y Andrea Tessa.

Como es costumbre, fueron varios los momentos destacados por los fanáticos en las redes sociales, aunque un error de Felipe Vidal se llevó la mayor cantidad de las burlas.

Mientras jugaban La Pista, el periodista se enfrentó a Tessa con el concepto “esto lo has comido”. La primera pista entregada por Julián Elfenbein fue “hay un concurso de belleza en su honor, y su primera reina fue Marilyn Monroe”.

Como ninguno respondió correctamente, el animador entregó dos pistas más: “existe una cerveza a base de este alimento”, y “Pablo Neruda le escribió una oda”.

En ese momento, Vidal apretó la chicharra y contestó con seguridad “el caldillo de congrio”, lo que sacó risas entre los asistentes.

“Este dato no lo sabía, Marilyn Monroe fue reina del Miss Caldillo de Congrio”, dijo Elfenbein burlándose de la respuesta del animador de La Noche es Nuestra, quien se excusó entre risas diciendo a su capitán que “viste que no me tengo que arriesgar”.

Finalmente, la respuesta correcta era “alcachofa”, y Andrea Tessa logró sumar dos puntos para su equipo.

En Twitter, los seguidores del programa no dejaron pasar el error de Vidal, y lanzaron una serie de burlas y bromas por la “reina del caldillo de congrio”.

#pasapalabrachv Celebremos el momento histórico en que la Marilyn Monroe fue Miss Caldillo de Congrio 😍👌🏻✨ pic.twitter.com/IeARdqMD2p — – (@roughspoken) 26 de junio de 2018

Y la ganadora del Miss Caldillo de Congrio es…

Marilyn Monroe #PasapalabraCHV pic.twitter.com/7BOlNLOUOk — Valparaiso Eterno 💥 (@Valpo2001) 26 de junio de 2018

Ajaja yo igual pensé en la oda al caldillo de congrio 😂😂. #PasapalabraCHV ningun juicio. Lo. admito 😂. — Ale 👸 (@Ale_JandrA_666) 26 de junio de 2018