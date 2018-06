Giancarlo Petaccia renace gracias a la vida fit

El ex comentarista de espectáculos está dedicado 100% a su vida fit.

Giancarlo Petaccia fue parte de diferentes programas faranduleros, donde hablaba de las diferentes cosas que pasaban en el medio. Pero en la actualidad está alejado de los medios, ya que comenzó una nueva vida en Estados Unidos.

El ex rostro de televisión decidió radicarse en Miami junto a su familia y dedicarse 100% a una vida fit, ya que hizo de su hobby su profesión.

“Me puse a estudiar nutrición cuando llegué y sigo estudiando. Ahora acabo de abrir mi página y me ha ido muy bien, tengo alumnos on line de todas partes del mundo y eso me llena de orgullo porque es una forma de reinvención y de profesionalizar el hobby que tuve durante muchos años”, comentó en una entrevista con el sitio Auge Internacional.

Petaccia aseguró que Miami encontró la oportunidad perfecta, ya que considera que en Estados Unidos hay dos caminos. “Eres gordo gordo y eres feliz comiéndote la comida chatarra más rica del mundo o te vas por el lado saludable, y ese es el camino que he seguido yo y muchas personas”.

“Código Petaccia” es el sitio web donde entrega sus recomendaciones y comparte sus programas de comida y vida sana, agregando que también sigue perfeccionándose con estudios de health coaching.