Jean Philippe Cretton impactó en La Mañana con irreconocible foto a los 16 años

Como Rafael Araneda está de vacaciones por Europa con Marcela Vacarezza, Jean Philippe Cretton volvió a asumir la conducción de La Mañana de CHV.

Aprovechando que se encontraba en el estudio, el panel reveló una foto de la etapa escolar del animador, donde luce totalmente irreconocible.

Juan Pablo Queraltó solo atinó a decir que “eras otro ahí Jean Philippe”, a lo que él explicó que “ahí tenia tiernos 16 años, de mi época colegial”.

Sus compañeros de matinal le preguntaron cuándo fue su cambio de look más drástico, y Cretton reveló que “saliendo del colegio me dejé la barba. También ahí me dejé el pelo largo, me lo corté varios años y ahora volví a ocuparlo largo”.

Sin embargo, él no fue el único que sacó risas con su foto del pasado, ya que también mostraron una de Queraltó en su infancia, tras lo cual Jean Philippe aseguró que el periodista “me mostró una foto de su hijo y es igual a él”.