La dura respuesta de Humberto Espinoza a quienes critican las "mujeres piluchas" de MCC

Humberto Espinoza es uno de los actores de Morandé con Compañía con más trayectoria, sumando más de años de trabajo en el programa.

Por eso, el actor puede hablar del espacio con total conocimiento de lo que pasa en su interior, y en una conversación con La Cuarta respondió a las críticas que suelen llegar al espacio.

Espinoza explicó que “tratamos siempre de estar innovando, llevo 15 años y es un desafío estar haciendo humor” ya que “las redes sociales te vapulean por todo y no tiene que abstraerse de eso, enfocarse en lo que uno cree que está bien”.

Respecto a las críticas que indican que el programa no cambia su estilo de mostrar mujeres con poca ropa, el comediante aseguró que “Morandé con Compañía rompió las barreras, de ser un programa popular ahora las élites también lo miran. Hay gente que dice que no ve el Morandé porque le cargan las mujeres piluchas, pero eso es no tener idea de lo que está pasando en la tele, nosotros hace mucho rato que mutamos”.

Además, aprovechó el espacio para recordar que sus compañeras son las protagonistas, y que “mostramos a la mujer haciendo comedia, humor inclusivo, hay gente que no se va a reír, pero nosotros entregamos mensajes y cada uno debe analizarlo como cree correspondiente, para finalizar asegurando que “estamos orgullosos de lo que hacemos”.