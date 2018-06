Lisandra Silva es criticada por exagerado retoque en foto con Kel Calderón y Vesta Lugg

Hace algunos días, Lisandra Silva publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece junto a Vesta Lugg y Kel Calderón en el lanzamiento de su línea de ropa.

“Junto a dos mujeres que hacen lo que quieren y cómo quieren, sin pedir permiso, sin previo aviso. Ellas, las que no miran abajo sino adelante y hoy son dueñas de su vida y van conquistando el mundo paso a pasito”, escribió la ex chica reality, en una publicación que suma cerca de 60.000 me gusta.

Si bien la foto pareciera no tener problemas, poco después comenzó a circular en las redes sociales una foto que sería la versión original, dejando en claro el evidente retoque tanto en la cintura de la cubana como en el vientre de Kel.

Para hacer más notorio el cambio, un usuario en Twitter realizó un gif comparativo con ambas imágenes, dejando en evidencia que la foto publicada por Lisandra fue modificada.

A través de las redes sociales, los mismos seguidores de Silva la criticaron por los retoques, asegurando que no es necesario