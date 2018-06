Aseguran que Mariana Derderián quedó en "ridículo" por apasionada opinión en Bienvenidos

La panelista tuvo que explicar su reacción, pero los tuiteros no la perdonaron.

Este miércoles en Bienvenidos se comentó la situación de unos mellizos de Quilpué que tiene tres años y que pasan casi todo el día en la calle sin ser cuidados por algún adulto.

La opinión experta la dio la abogada Patricia Muñoz, quien es la Defensora de los Derechos de la Niñez de Chile y que desde el 1 de julio tendrá la facultad de garantizar el ejercicio de los derechos de manera integral de los niños y niñas de nuestro país.

La conversación comenzó a subir de tono cuando Mariana Derderián dio opinión con un tono fuerte. “Yo no esperaría que llegara el 1 de julio para ir a hacerse cargo. Una persona que siente el cargo en el que está, iría ahora, yo no estaría mirando el calendario diciendo ‘ay, el 1 de julio parto entonces antes no hago nada"”.

La respuesta de la abogada no se hizo esperar y explicó que desde el 1 de julio puede tomar atribuciones, ya que antes estaría infringiendo la ley.

Sin embargo, la panelista volvió dedicarle algunas palabras a Muñoz. “Yo me imagino que su cargo debe tener cierta sensibilidad, como que me gustaría verle el corazón, el corazón de que hoy día, independiente de que no sea 1 de julio, esté ahí no como abogada, sino como una persona que tiene la camiseta puesta, porque le importa, eso es lo que le digo”.

Martín Cárcamo y Tonka Tomicic debieron calmar los ánimos y explicar que Mariana hablaba desde el corazón, cosa que posteriormente fue confirmada por la actriz.

“Lo que yo quería preguntarte, y que planteé desde mucha pasión, si tu como abogada podías hacer algo, quizá me expliqué mal, pero lo que quería era si tú como abogada, podrías hacer algo”, manifestó.

Finalmente Muñoz explicó que se debe a su cargo y que como particular no puede “ejercer otra acción como abogada”.

Los televidentes no quedaron ajenos al debate y criticaron duramente a Derderián, ya consideraron que la actriz quedó en “ridículo”.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Mariana quedando en ridiculo 🤦‍♀️ pidiéndole a una persona que en este momento tiene cero facultades para hacer algo, ayudar a los niños de manera personal, yo me pregunto ayudas tú? Porque no lo haces tú si estan en el mismo derecho?#Bienvenidos13 — pily (@pilyshg) 27 de junio de 2018

La verdad es que reflejan su ignorancia. En #Bienvenidos13 deberían mejorar la calidad de comentarios de sus panelista, sobre todo Mariana que demuestra que siempre habla sin entender. — Jaky Navarro (@navarro_jaky) 27 de junio de 2018

#Bienvenidos13 Mariana favor si comenta no puede exigir a Patricia que ejerza una función que aún no puede. Hay estado de derecho. Ir a presentarse al tribunal “como persona” no consigue nada vaua Ud viva y vea la realidad. El recurso de protección es la vía @Bienvenidos13 — Ursu (@ursulavm) 27 de junio de 2018

Ahora Mariana retractándose de la desubicada que se mandó, que trate de medir sus palabras aveces, me da verguenza ajena como opina michas veces #bienvenidos13 — Mónica Martínez (@Monniccka) 27 de junio de 2018