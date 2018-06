Carola Jorquera reveló por qué nunca aceptó ser pareja de Felipe Camiroaga

Durante el último capítulo de La Divina Comida, Carola Jorquera, Ana María Gazmuri, Ramón Farías y Roberto Van Cauwelaert intentaron convertirse en el mejor anfitrión del capítulo.

Como es costumbre, los famosos dieron a conocer algunos detalles desconocidos de su vida, y en esta ocasión Jorquera recordó su paso por el matinal Buenos Días a Todos.

Por esto, el periodista de Intrusos le pidió que contara alguna anécdota sobre Felipe Camiroaga, con quien trabajó durante muchos años.

“Todos los días había anécdotas. En el fondo, nosotros eramos súper amigos, era como un hermano, lo pasábamos súper bien”, aseguró.

Tras esa respuesta, Roberto quiso saber más sobre su relación, y le preguntó si “te coqueteó o no”, lo que dio paso a una reveladora conversación:

Jorquera: “Siempre, toda la vida, hasta el final de los días y todo era muy divertido. Pero finalmente yo siempre le dije, me acuerdo una vez que le dije: ‘Tu forma de relacionarte con las mujeres no tiene nada que ver con lo que me gusta con respecto a un hombre’”

Van Cauwelaert: “¿Por qué?”

Jorquera: “La forma de relacionarse en términos de que él no estaba dispuesto a hacerse cargo de tener una relación y punto. A mí me gusta el tipo que le gusta hacerse cargo de una relación, que no mira para el lado, es un compromiso. Yo entiendo el por qué de su situación, que tiene que ver con esa parte”

Van Cauwelaert: “¿Pero te invitó a salir?”

Jorquera: “Siempre, toda la vida”

Ramón Farías: “Tengo una anécdota con él muy buena: Una de las primeras Teletones, estábamos en Puerto Montt, andábamos en el tren de la Teletón, Felipe no era conocido en esa época. Yo era mucho más conocido que él en ese momento, por las teleseries, qué se yo, todo ese cuento.

“De repente las chiquillas se me empiezan a acercar, que el autógrafo, qué se yo, no había selfies ni nada en esa época. Y Felipe estaba como atrás mío. De repente me dicen ‘¿y él quién es?’. Yo lo miro y él dice ‘y bueno, yo toco con Soda Stereo, soy el baterista’. El tipo empieza a dar autógrafos como baterista de Soda Stereo, hablando en argentino hasta el final”

Ana María Gazmuri: “Tenía mucho humor, era muy histriónico”