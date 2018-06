El error de Pasapalabra sobre Miguel Bosé que pocas personas notaron

Si algo quedó claro durante el Festival de Viña este año es que Miguel Bosé es un artista con una gran base de fanáticos en el país.

Por eso algunos notaron un error en uno de los juegos de Pasapalabra donde el cantante era la respuesta correcta.

Mientras Juan José Gurruchaga y Monserrat Torrent se enfrentaban en La Pista, Julián Elfenbein señaló que “nació el 3 de abril de 1956”. Ninguno de los pudo contestar, por lo que el animador debió entregar una segunda pista: “su primer trabajo fue cocinando hamburguesas”.

Como nuevamente no acertaron, Elfenbein dijo la tercera pista, y reveló que la persona de la que hablaban “tiene tres nacionalidades: panameña, española e italiana”, lo cual está errado.

Si bien sí cuenta con esas tres (nació en Panamá, su padre es español y su madre de Italia), el cantante además tiene una cuarta nacionalidad: Colombiana.

Esto debido a que en 2010 recibió la carta de nacionalidad de Colombia a manos del presidente Álvaro Uribe por su participación en la crisis diplomática que atravesó ese país con Ecuador y Venezuela.

Aunque la mayoría no notó que existía un error, hubo algunas personas que destacaron la equivocación en redes sociales.

#PasapalabraCHV Miguel Bosé tiene las nacionalidades española, italiana y colombiana, más rigurosidad, no tiene la panameña como decía la pista y el coco no viene de un árbol sino de una palmera que no se considera árbol y este error fue el día de ayer.

— camilo arangos (@ArangosCamilo) 27 de junio de 2018