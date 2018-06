Joaquín Méndez entregó importante noticia sobre su vida en Chile

El argentino aseguró que se siente más chileno que nunca.

Joaquín Méndez supo ganarse el corazón de los televidentes gracias a su simpatía que mostró en los reality show y en el Mucho Gusto.

Gracias a eso el trasandino fue forjando raíces en nuestro país donde lleva viviendo 2 años y 7 meses y que este miércoles recibió una importante noticia que tiene que ver con su residencia.

El ex chico reality contó en sus redes sociales que recibió el Certificado Permanencia Definitiva, lo que provocó mucha felicidad en él.

“No saben lo feliz que estoy, Sólo me queda dar la Gracias por todo lo que me ha dado Chile en tan poco tiempo. Hoy puedo decir que me siento un poquito más chileno y Me encanta ser el nexo entre estos dos países hermanos”, manifestó.

Para festejar, el miembro de la patrulla juvenil prometió que aprenderá a bailar cueca para este 18 de septiembre.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: