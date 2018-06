La compleja enfermedad que afectaba a Liliana Ross antes de morir

Hace poco más de dos semanas que el mundo de la televisión y el teatro nacional lamentó la muerte de Liliana Ross, quien falleció en su hogar a los 79 años.

La actriz se encontraba alejada de los medios desde hace algunos años y ahora sus hijas ahora revelaron que fue debido a una enfermedad que padecía.

“Mi mamá hasta el último minuto tenía obras en la cabeza. Lo que pasa es que al final se le fue la energía, le llegó el deterioro de la edad y, de alguna manera, mi vieja sin hacer nada también no iba a durar mucho“, comenzó señalando Moira Miller a la Revista Ya, para luego dar a conocer que “tenía un deterioro de la cabeza de demencia senil que derivó en Alzhaimer”.

La actriz recibió el diagnóstico hace un año y medio, y Moira señaló que “fue apagando capítulos de su vida y al ver eso uno también los va apagando con ella. Hasta para eso fue amable. No nos dejó de un día para otro”.

Por su parte, Daniela Miller aseguró que “nunca llegó a no reconocernos, nunca llegó a no saber nuestros nombres”, y que si bien no alcanzaron a “ver una cuestión heavy”, Ross sabía que algo andaba mal: “Ella se daba cuenta que algo no estaba normal, decía ‘esto no está bien"”.

Moira agregó que fue “heavy” ver que una persona tan activa como su madre dejara de serlo. “Yo creo que ella duró hasta lo que ella encontraba que era digno y chao. Apagó el switch”, señaló.

Vanessa en tanto aseguró que “durante esas horas tan difíciles en que luchó con su enfermedad, me acostaba a ratos en su cama y le leía cosas o simplemente le decía cuánto la amaba, lo magnífica que era. También ayudada por mi sicóloga, me esforzaba en darle tranquilidad con respecto a todo. Una de esas noches, de manera repentina, mientras yo le hablaba ya sin esperar mucha respuesta, ella me miró, hizo un esfuerzo grande hasta tocar mi cara y acariciándome me dijo: ‘Yo también te quiero mucho’”.

Respecto a su vida sin su madre, Daniela confesó que “recién estamos procesando, el vacío lo empiezas a sentir ahora, porque los primeros días igual andas como que no dormiste, que todavía la sientes, pero ahora empiezas a sentir la ausencia de ella”.