Se separa la familia: Gala se despidió del "Huaso" Isla con emotivo mensaje

El futbolista viajó a Europa para resolver su futuro.

Gala Caldirola y Mauricio Isla viajaron a nuestro país hace casi un mes para disfrutar de sus vacaciones y realizar diferentes actividades como el cumpleaños del “Huaso” y el bautizo de Luz Elif.

Pero cono nada es para siempre, el futbolista tuvo que viajar a Turquía para saber si tendrá seguirá en el Fenerbahce o no.

En ese sentido Gala usó sus redes sociales para dedicarla un emotivo mensaje de despedida. “Nuestra familia es el claro ejemplo de que la distancia impide un abrazo pero no un sentimiento…. Lo veo en ti mi amor”.

“Ahora somos nosotras las que tenemos que despedirnos de ti por un tiempo y es cuando mejor te entiendo… Es hora de que vuelvas a la pretemporada y prepararte para todo lo que está por delante”, agregó la ex chica reality.

La española continuó su carta asegurando que “los días pasan rápido y los kilómetros no cambian el amor que sentimos hacía ti… Porque aún en la distancia tú siempre sabes estar presente y protegernos… Tú me has enseñado que el amor no tiene espacio ni tiempo”.

