¿Cínico?: Fanáticos de PNP destrozan a Ernesto Möller por actitud hipócrita

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Perdona Nuestros Pecados, donde el regreso de Mechita con su nuevo novio, Joaquín Echegaray, sigue causando impacto.

María Elsa conversó con su amiga sobre la decisión de casarse con un hombre, y si bien Mercedes se mostró afectada por el tema, no quiso reconocer que aún tiene sentimientos por Bárbara.

Por otro lado, Joaquín se reunió con los hermanos y el padre de Mechita en una de las oficinas de la hostería para tomar unos tragos y hablar sobre el futuro.

Ahí fue cuando Carlos les contó que es accionista de la nueva casona, e insistió que lo acompañaran a visitar el local, algo que Joaquín y Horacio aceptaron, pero Ernesto aseguró que ta estaba viejo para ir a esos lugares.

“No, cómo se le ocurre. Yo no estoy para estos trotes, yo no voy a la casona por ningún motivo”, le dijo a su hijo. Sin embargo, el ex alcalde terminó por acompañarlos a la casona de todas maneras, causando molestia en los fanáticos de la teleserie.

En redes sociales, los seguidores de la producción de Mega criticaron a Ernesto por acudir a este tipo de lugares y permitir que su futuro yerno engañe a Mechita. Además muchos le recriminaron el que fuera a la casona dejando de lado a Estela.

Pero qué wea Ernesto Möller culiao!? Su hija lesbiana es una vergüenza para él pero le parece bien que su yerno vaya a maraquear y se cague a su hija!?? Chaaaa perso #ElEncuentro — マル (@pinguishica) 28 de junio de 2018

Estúpido y sensual Ernesto Möller, ya no TKM 💔 #ElEncuentro — What the Heck-tor? (@Nerdtor) 28 de junio de 2018

#ElEncuentro Ahí está el moralista de Ernesto Moller… ¿Se le olvidó la Estelita? — María José Rojas (@La_Jose25) 28 de junio de 2018

#ElEncuentro cuando Ernesto dice que no pero quiere decir Si 😂😂😂😂 pic.twitter.com/dfvtq0domJ — Norma Cordones (@NormaBCG) 28 de junio de 2018

Ernesto Moller tiene tanta fuerza de voluntad como yo haciendo una dieta #ElEncuentro — ARIANA🌺 (@_Agomezrivera) 28 de junio de 2018

ERNESTO CULIAO TE VAI PA LA CASONA, AHORA NADA DE NANAI POR UN AÑO, CASO CERRADO CTM 😡🔪#PerdonaNuestrosPecados #ElEncuentro pic.twitter.com/tqG5Er56TG — la tía estelita 💫👑 (@EstelaUndurrag) 28 de junio de 2018

#ElEncuentro tragate tu orgullo ahora po siútico relamido Ernesto Moller ahí si que apoyas a los maracos de tus hijos. Y a la Meche nopu ni tení niun brillo — Martín Quiroga (@MartinQ47181226) 28 de junio de 2018

Ernesto conchetumare ojalá no te cases con la estela y te mueras #PerdonaNuestrosPecados #ElEncuentro — #Coldplay03/04/2016 (@marcofernndez) 28 de junio de 2018