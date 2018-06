Claudio Palma sacó la voz tras los insultos que recibió de Yamila Reyna

Como casi todos los argentinos, Yamila Reyna celebró la clasificación de su selección a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

La comediante quiso dejar en evidencia su felicidad en las redes sociales con varios mensajes y videos. Sin embargo, Reyna también decidió mandarle un recado a Claudio Palma.

Tanto en Twitter como en sus Instagram Stories, la nueva actriz de Perdona Nuestros Pecados insultó a Palma por su manera de relatar el partido.

“Toma Palma, para que ahora relate como corresponde puto”, escribió para luego publicar un video con insultos de mayor calibre.

Fue tanto el revuelo que causaron sus palabras que la argentina explicó que todo se trató de una “humorada”. “Fue una talla, eso fue todo.. la gente se lo tomó a mal, el mundo anda muy enojado últimamente”, aseguró a La Cuarta.

Por esto, el mismo diario conversó con el relator, quien aseguró que “A ella no la conozco, sé que es actriz, pero no voy a criticar su trabajo ni nada… Yo estoy viejo, llevo 30 años trabajando en esto, tengo el cuero duro, pero eso no significa que deba aceptar ofensas gratuitas. No me daña, de ninguna manera, pero no corresponde”.

Además, señaló que si él hubiese sido quien hiciera esas publicaciones “muchos habrían pedido mi cabeza” y se defendió indicando que solo estaba haciendo su trabajo.

“A los comentaristas se nos acusa siempre de tener la camiseta puesta, pero no es así… A mí, en lo personal, me importa un carajo lo que pase con Argentina en el Mundial”, confesó, añadiendo que entiende que países como el trasandino o Brasil entregan más atractivo a la competencia en el mundo televisivo.

Finalmente, señaló que respalda al movimiento feminista pero que se debe mantener el respeto, ya que los acosos y abusos que pueden sufrir las mujeres “no da derecho a que una mujer falte el respeto de esa manera”.