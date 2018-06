Eva Gómez reveló qué le dijo Américo tras su pelea con Rafael Araneda en Viña 2011

Uno de los momentos más recordados de la presentación de Américo en el Festival de 2011 se dio después de que terminara de cantar, cuando el artista comenzó una polémica con Rafael Araneda.

Con el lanzamiento de la biografía del cantante, la controversia volvió a la palestra luego de que se revelara que el animador le habría pedido ayuda para calmar la noche ya que su compañera no tenía “experiencia en estas cosas”.

Araneda se refería a Eva Gómez, quien la noche del miércoles habló sobre este tema en Llegó Tu Hora de TVN.

“Lo primero que quiero decir es que casi soy la invitada de piedra. Esta es una polémica entre Américo y Rafa”, comenzó asegurando, para luego revelar que “Américo me comentó eso esa misma noche. Él quiso contarme qué fue lo que pasó, y esto lo transparentó casi con las mismas palabras”.

Además, aseguró que el animador habló con ella luego de que se diera a conocer la versión de Américo, señalando que “Rafa me comentó que esto nunca ocurrió. Yo no tengo oreja biónica, es la palabra de Américo contra la de Rafa, y yo no tengo por qué creerle a nadie”.

“Yo no estaba ahí. Lo que te puedo decir es que es una situación en la que yo aparezco, nuevamente, por algo que no tiene que ver con mi pega, en una situación de a dos”, agregó.

Sobre su relación laboral con Araneda, la española indicó que nunca tuvieron problemas entre ellos, pero que sí existieron problemas por ser el primer año de CHV con el Festival. “Por mí, nadie daba un peso”, agregó.

Finalmente, confesó que si los dichos de Araneda fueran reales “me da una pena negra, me siento ninguneada… A mí la palabra experiencia me hace ruido. Era el primer para todos para la producción, montaje, audio, para todos. Entonces esa palabra me hace ruido. No me molestó, pero me hace ruido. Si fuera cierto, esto es un ninguneo”.