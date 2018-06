Marisela Santibáñez recuerda a su hija fallecida con sentido mensaje

La ex chica reality compartió sus sentimientos en las redes sociales.

El 28 de junio del 2011 será un día que Marisela Santibáñez nunca olvidará, ya que luego de una larga lucha contra la leucemia, su hija Rafaela de 7 años falleció.

Este jueves se cumplen 7 años desde su partida y la actual diputada del Partido Progresista usó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje.

“Muchas, muchas veces quedo inmovilizada.. El recuerdo no me basta, no te tengo entre mis brazos… Decidí elevarme por sobre el dolor, valiente como mi madre. Todavía no lo logro, se me va la vida en extrañarte tanto”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Voy a estar fuerte en nombre de Rafaela.

Siempre voy a estar fuerte en nombre de Rafaela.

Fue una batalla de más de cuarenta días que no me permite más que ser fuerte. Una luchadora.

“Dios salió al jardín, eligió una flor y esa flor se llamaba Rafaela” ..besos y abrazos al cielo pic.twitter.com/UeuD5qa4uB — Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) 28 de junio de 2018

La ex conductora de televisión también usó Instagram para compartir su dolor. “28 de junio… Hoy de cumplen 7 años de tu partida, cada segundo se vive de la misma forma… Prende una vela, reza si crees, ora, canta, celebra… Levanta tus brazos al cielo y dile que la amo”.