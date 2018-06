Nicolás Saavedra adelantó detalles de su nuevo personaje en Verdades Ocultas: "Puede que me odien"

Esta semana apareció un nuevo personaje que llegará a complicar aún más el matrimonio de Rocío y Tomás en Verdades Ocultas.

Se trata de Rafael Silva, un abogado interpretado por Nicolás Saavedra que ayudará a Rocío en su intento por encontrar a su hermana Agustina.

En conversación con La Cuarta, el actor entregó más sobre este nuevo rol, explicando que llega a la trama debido a que “tiene una relación muy cercana con el personaje de Teresita Reyes”, y es ella quien lo presenta a Rocío.

Además, aseguró que su cercanía al personaje de Camila Hirane surge debido a que “él está haciendo un seminario y le pide ayuda a Rocío, es una manera de conocerla antes de iniciar la búsqueda”.

Respecto a Rafael, Nicolás adelantó que “es un tremendo abogado, lo que para algunos son problemas, para él son desafíos. Nunca toma un caso sin saber que lo ganará.”

Sin embargo, no todo es como parece, ya que Rafael “tiene sus ‘verdades ocultas’ que iremos conociendo de a poco. Como todo ser humano tiene sus yayitas”.

Respecto a la reacción que podría tener el público, aseguró que “puede ser que primero me quieran y después me odien o que primero me odien y después me quieran”.

Un detalle que llamó la atención de su interpretación es el que Saavedra cambia su tono de voz, lo cual fue una decisión tomada por el actor ya que “empecé a buscar, a conversar con el director, a ver o que estaban haciendo y entre la búsqueda, apareció este tono más bajo, más seguro (…) Es un tipo seguro de sí mismo, claro, no tiene que dar explicaciones de nada”.

Finalmente, aseguró que tomó la decisión de aceptar este nuevo rol porque consideró que es “un tremendo desafío, es una teleserie que está andando hace tiempo, la gente ya está encariñada con los personajes y tiene mucho éxito, la ve mucha gente. Entrar ahora fue un tremendo desafío”.