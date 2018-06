Televidentes levantan campaña en contra de TVN para defender a Maca Tondreau

En la redes sociales aseguran que en el canal no hay libertad de expresión.

La salida de Macarena Tondreau del “Muy Buenos Días” sigue generando polémica, sobretodo en las redes sociales donde diferentes personas relacionadas con al televisión han dado su opinión al respecto.

Uno de los más críticos fue el ex periodista de TVN, Christian Pino, quien defendió a la ex penalista del matinal y que además acusó que no habría libertad de expresión.

Los televidentes también se manifestaron en Twitter y levantaron una campaña con el hashtag #YoNoVeoTVN, donde se ponen del lado de la comunicadora.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#YoNoVeoTVN tiene que haber libertad de expresión para ambos lados ! Te apoyo maca, representas mi opinión ! — Catalina Zúñiga E. (@CatalinaErrazur) 28 de junio de 2018

#RojoTVN lo vi …

Es una contradicción pero #YoNoVeoTVN

Por ser intolerantes y sesgados políticamente.

La Maca Tondreau representa a muchos…pero “no es políticamente correcta ” su opinión.

Porque no sacan a Rayen Franzani la Aristegui? Sólo ellos son dueños de la verdad? — Sandra Hernández S. (@sanhersep) 28 de junio de 2018