Antonia Santa María destrozó a la producción de "Dime Quién Fue"

La actriz contó que “hay mejores experiencias que otras”.

“Dime Quién Fue” era la carta de TVN para competirle a Perdona Nuestros Pecados y pese a los reconocidos actores que aparecieron en ella, no tuvo los resultados esperados.

Una de las actrices principales fue Antonia Santa María, quien en una entrevista con T13 habló sobre su experiencia en la nocturna del canal estatal.

“No lo pasé bien, creo que fue todo en base a mucha improvisación y obviamente los que ponemos la cara, pagamos un poco, pero bueno, hay mejores experiencias que otras”, aseguró.

Con respecto a su paso por TVN comentó que “el canal no está en su mejor momento, eso lo sabemos y el que yo no esté ahí no es algo personal conmigo”, para luego agregar “siempre cuesta dejar un lugar donde has estado hartos años”.